В Новосибирске 1 марта завоют сирены

Проверка систем оповещения населения запланирована на 1 марта. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске в первый день весны завоют сирены. Власти планируют проверить систему оповещения населения.

— В 10:40 по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение комплексной проверки пройдёт с прерыванием вещания программ телерадиоканалов и их замещением сигналом гражданской обороны, — сообщили в областном правительстве.

Сирены и голосовое оповещение будут включены на 10 минут до 10:50.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер