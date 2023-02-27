В Новосибирске 1 марта завоют сирены

Проверка систем оповещения населения запланирована на 1 марта.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Новосибирске в первый день весны завоют сирены. Власти планируют проверить систему оповещения населения.
— В 10:40 по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение комплексной проверки пройдёт с прерыванием вещания программ телерадиоканалов и их замещением сигналом гражданской обороны, — сообщили в областном правительстве.
Сирены и голосовое оповещение будут включены на 10 минут до 10:50.
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