На Бали простились с новосибирской студенткой, которая попала в ДТП на байке

На Бали простились с 22-летней студенткой из Новосибирска Анжеликой Чудояковой. Фото: предоставлено друзьями погибшей

На Бали простились с 22-летней студенткой из Новосибирска Анжеликой Чудояковой. Девушка разбилась на байке, после чего впала в кому. В итоге сердце сибирячки не выдержало.

Анжелика скончалась в больнице 20 февраля. А 25 числа на Бали состоялась церемония прощания с девушкой. Об этом сообщили в телеграм-канале, посвященном сбору помощи сибирячке.

Похоронить студентку хотят в селе Балыкса в Республике Хакасия. Однако дата похорон на данный момент неизвестна. Дело в том, что необходимо собрать необходимые документы и решить вопрос о транспортировке тела с посольством.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что Анжелика ехала на пассажирском сидении. После ДТП девушка перелетела через байк и ударилась головой об бордюр. Позже врачи диагностировали у нее перелом черепа.

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