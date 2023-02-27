Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 7:50

В Новосибирске пострадавшим при взрыве дома на Линейной выплатили более 19 миллионов рублей

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть
Анастасия ХРОМЫХ
Пострадавшие уже получили основные выплаты.

Пострадавшие уже получили основные выплаты.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Жильцам пятиэтажки на Линейной, 39, обрушившейся из-за взрыва газа, выплатили более 19 миллионов рублей компенсации. Работа в этом направлении продолжается.

На данный момент общий размер выплат составляет 19 миллионов 370 тысяч рублей. Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, пострадавшие уже получили основные выплаты.

Градоначальник добавил, что оценивать стоимость квартир закончат на этой неделе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников остался недоволен темпами работ по оказанию помощи пострадавшим. Глава региона поручил ускориться.

Известно, что квартиры для расселения жильцов разрушенной пятиэтажки купят на деньги из бюджета НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber