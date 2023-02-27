В Новосибирске пострадавшим при взрыве дома на Линейной выплатили более 19 миллионов рублей

Пострадавшие уже получили основные выплаты. Фото: Анна ПАШАГИНА

Жильцам пятиэтажки на Линейной, 39, обрушившейся из-за взрыва газа, выплатили более 19 миллионов рублей компенсации. Работа в этом направлении продолжается.

На данный момент общий размер выплат составляет 19 миллионов 370 тысяч рублей. Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, пострадавшие уже получили основные выплаты.

Градоначальник добавил, что оценивать стоимость квартир закончат на этой неделе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников остался недоволен темпами работ по оказанию помощи пострадавшим. Глава региона поручил ускориться.

Известно, что квартиры для расселения жильцов разрушенной пятиэтажки купят на деньги из бюджета НСО.

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