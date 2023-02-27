Умер Михаил Сафронов – 101-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска

В Новосибирске умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сафронов. В прошлом году долгожитель, служащий уголовно-исполнительной системы, который мог прочитать наизусть отрывки из поэмы «Василий Тёркин», делился с КП-Новосибирск секретами долголетия.

Его дочь была уверена, что в 2023 году руководство ГУФСИН вновь приедет поздравить отца с днём рождения. Однако накануне в пресс-службе опубликовали траурную заметку о том, что ветеран скончался 26 февраля.

В феврале 1942 года Михаил Сафронов ушёл на войну добровольцем, сражался на Северо-Западном фронте, освобождал захваченные фашистами территории. Дважды был тяжело ранен. После победы он служил в Норильском лагере особого назначения, где пережил бунт заключённых.

За свою жизнь ветеран получил ордена Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За офицерскую честь» и медали уголовно-исполнительной системы.

Редакция КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким Михаила Сафронова.

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