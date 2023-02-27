Стал известен соперник новосибирского ХК «Сибирь» в первом раунде плей-офф КХЛ

В первом раунде плей-офф КХЛ новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» встретится с омским «Авангардом». Фото: https://hcsibir.ru/ru

В первом раунде плей-офф КХЛ новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» встретится с омским «Авангардом». Об этом сообщили на официальном сайте «Сибири».

− В первом раунде плей-офф сибирское дерби! – говорится в публикации.

Дерби – это спортивное соревнование между соперниками из одного региона. Обычно подобные встречи сопровождаются накалом страстей и небывалой активностью болельщиков.

Первая игра состоится в Омске 2 марта в 18:00. Следующая встреча запланирована на 4 марта (20:30).

В Новосибирске матчи пройдут 6 и 8 марта.

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