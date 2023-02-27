Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить регион к прохождению паводка до 1 марта

Губернатор Новосибирской области поручил подготовиться к паводку до начала весны. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В понедельник, 27 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. Он поручил усилить работу по подготовке к прохождению паводкового периода 2023 года.

– Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Для этого нужно понимать весь комплекс условий и обстоятельств, которые обуславливают работу гидроузла, и график сброса вод, – сообщил Андрей Травников.

Кроме того, всем главам муниципалитетов нужно будет проследить за уровнем малых рек на территориях районов. Губернатор поручил оценить все риски и спрогнозировать поведение рек, предупредить возможные ЧП.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин уточнил, что в этом сезоне количество выпавших осадков превысило норму. В среднем по рекам области выпало снега на 8 % больше нормы. Наибольшую угрозу представляет река Омь – в ней количество снега, который растает весной, превышает норму на четверть.

При превышении критических отметок уровней воды на реках Бакса, Бердь, Иня и Карасук могут появляться заторы. В зону возможного подтопления попали более 3 тысяч домовладений. Межведомственная комиссия будет контролировать подготовку к паводку, следить за тем, чтобы весенний разлив вод прошел без аварий.

Губернатор рекомендовал успеть провести предпаводковые мероприятия до 1 марта. До 24 марта обследуют 15 гидротехнических сооружений региона.

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