В Новосибирске за зиму вывезли полтора миллиона кубометров снега

Мэр Новосибирска отчитался об уборке снега в городе. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске за зиму вывезли около 1,5 миллиона кубических метров снега. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил 27 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

В связи с потеплением с крыш начали счищать снег. На данный момент в городе очищено всего 52 % кровель от общего объема – около 2 тысяч крыш.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как глыба льда упала с балкона на голову женщине в Ленинском районе.

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