В Новосибирске за зиму вывезли полтора миллиона кубометров снега

Мэр Новосибирска отчитался об уборке снега в городе.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске за зиму вывезли около 1,5 миллиона кубических метров снега. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил 27 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
В связи с потеплением с крыш начали счищать снег. На данный момент в городе очищено всего 52 % кровель от общего объема – около 2 тысяч крыш.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как глыба льда упала с балкона на голову женщине в Ленинском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер