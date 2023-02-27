В Новосибирске будут судить няню, из-за которой двое детей погибли при пожаре

В Новосибирске перед судом предстанет 19-летняя няня, из-за которой двое малышей погибли при пожаре. Фото: скриншот из видео «АСТ-54» / соцсети

В Новосибирске перед судом предстанет 19-летняя няня, из-за которой двое малышей погибли при пожаре. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Мать двоих детей − годовалой девочки и двухлетнего мальчика, ушла по своим делам, а малышей оставила с няней. Однако девушке тоже нужно было отлучиться – сходить в салон на ресницы. В итоге няня бросила детей одних и отправилась на бьюти-процедуры. В какой-то момент в квартире начался пожар, но спасти малышей никто не мог.

В отношении няни возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

− Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, − отметили в Следкоме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что матери детей тоже предъявили обвинение по двум статьям. Однако суд оставил сибирячку на свободе.

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