Пострадавшим при взрыве дома на Линейной в Новосибирске выплатили более 19 миллионов рублей

Губернатор остался недоволен темпами помощи пострадавшим на Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

Жильцам дома на Линейной, 39, разрушенного при взрыве газа, выплатили компенсации на общую сумму 19 миллионов 370 тысяч рублей. В ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что основные выплаты жители уже получили, но работа продолжается.

Мэр сообщил, что оценка стоимости квартир будет закончена на этой неделе. Губернатор региона Андрей Травников остался недоволен этим фактом и поручил ускорить работу.

Квартиры для расселения жильцов разрушенного дома на Линейной приобретут за счет областного бюджета. Собственникам возместят ущерб в соответствии с рыночной стоимостью жилья – они получат либо выплату, либо другую квартиру.

С 28 февраля ЧОП возьмёт под охрану разрушенное здание вместо сотрудников полиции, которые патрулировали территорию с момента катастрофы.

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