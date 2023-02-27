Три квартиры маневренного фонда в Новосибирске выделили под хранение вещей пострадавших при взрыве на Линейной

В Новосибирске вынесли вещи из 17 квартир взорвавшегося дома на Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

Жильцы 17 квартир в рухнувшем доме на Линейной, 39, забрали все свои вещи из разрушенного жилья. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в понедельник, 27 февраля.

Он уточнил, что под хранение личных вещей пострадавших в маневренном фонде выделили три квартиры.

Из всех жильцов, оставшихся без дома, 61 человека расселили в гостиницы, маневренный фонд и реабилитационные центры. Это временное жильё. Оценка квартир будет закончена на этой неделе, после чего пострадавшим предоставят новые места для проживания, либо выплатят компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber