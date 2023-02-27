В Новосибирской области более трех тысяч домовладений могут попасть в зону подтопления

Более трех тысяч домовладений в Новосибирской области могут попасть в зону подтопления весной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более трех тысяч домовладений в Новосибирской области могут попасть в зону подтопления весной. Это следует из прогнозов чрезвычайных ситуаций. Данную тему подняли на оперативном совещании в понедельник, 27 февраля.

− Согласно прогнозам по ЧС, в зону возможного подтопления попадают 13 населенных пунктов Новосибирской области, − сообщили в региональном правительстве.

Худший сценарий подразумевает подтопление 3,4 тысячи домовладений и девяти автомобильных мостов. Кроме того, от паводка могут пострадать около 48 участков автодорог.

Глава Министерства природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин подчеркнул, что гидротехнические сооружения уже готовы к прохождению паводка. При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оценить риски паводковой ситуации на малых реках региона.

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