Двое жителей дома на Линейной, выживших после взрыва, остаются в новосибирских больницах

В Новосибирске двое выживших после взрыва на Линейной остаются в больницах. Фото: Никита МАНЬКО

В новосибирских больницах остаются двое человек, пострадавших в трагедии на Линейной, 39. Об этом на оперативном совещание в правительстве региона в понедельник, 27 февраля, сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В пунктах временного размещения остаются 38 жильцов разрушенного дома.

Напомним, число погибших накануне выросло до 15 человек. В больнице скончалась уборщица из Киргизии, которая перенесла серьёзную операцию на позвоночник после того, как на неё рухнула стена во время взрыва.

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