В Новосибирске на несколько часов перекроют парковку на площади Ленина

В Новосибирске 1 марта утром перекроют парковку на площади Ленина.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске в среду, 1 марта, с 6 утра будет запрещена парковка напротив здания на Красном проспекте, 25. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Ограничение связано с проведением праздника в честь Всемирного дня гражданской обороны. С 7 до 10 утра на площади Ленина выстроятся пожарные машины.
Парковку откроют после окончания мероприятия.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как горожане отпраздновали Масленицу.
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