В Новосибирской области 82-летняя пенсионерка погибла в сгоревшем деревянном доме

В Новосибирской области в пожаре погибла пенсионерка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Янченково Тогучинского района в бревенчатом доме произошел пожар. Среди обломков спасатели нашли тело 82-летней женщины. Дом загорелся в ночь на субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Пожар в частном доме на улице Уфимской произошёл из-за короткого замыкания электросети. К прибытию специалистов МЧС здание было полностью в огне, один из жильцов – 50-летний мужчина – отравился угарным газом, но успел эвакуироваться.

Внутри осталась пенсионерка. Её бездыханное тело обнаружили среди дыма и обломков.

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