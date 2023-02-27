Тело пожилой женщины обнаружили под окнами многоэтажки в Новосибирске

На снегу обнаружили труп пожилой женщины. Фото: Яндекс Карты/АСТ-54.

Следователи начали проверку после того, как под окнами дома на улице Стартовой, 1 нашли мертвого человека. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что утром 27 февраля было обнаружено тело пожилой женщины.

На месте работают следователи, они осматривают место происшествия. После проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что человека, лежащего на снегу в зимней обуви, из окна заметили местные жители.

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