В Новосибирске жильцы дома выбросили мусор на крышу автомобиля из-за неправильной парковки

Жители дома в Новосибирске "отблагодарили" водителя за неправильную парковку. Фото: АСТ-54.

Новосибирцы заметили автомобиль с мусором на крыше возле жилого дома в Калининском районе. Очевидцы сообщили об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Курчатова, 7. Припаркованному слишком близко к подъезду автомобилю Toyota Corolla II на крышу вывалили мешок мусора.

В комментариях новосибирцы предположили, что своеобразный «штраф» водителю выписали жильцы дома.

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