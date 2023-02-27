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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 2:18

В Новосибирске нашли труп возле дома в микрорайоне Горский

Человек без признаков жизни лежал на снегу в зимней обуви
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске нашли тело в микрорайоне Горский. Фото: Яндекс Карты/АСТ-54.

В Новосибирске нашли тело в микрорайоне Горский. Фото: Яндекс Карты/АСТ-54.

Утром в понедельник, 27 февраля, в Новосибирске возле дома в микрорайоне Горский нашли тело без признаков жизни. Об этом сообщили местные жители в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте.

Труп, накрытый пленкой, обнаружили под окнами дома на Стартовой, 1. На фото видно, что человек лежит в зимней обуви. Как уточнили местные в группе «Инцидент Новосибирск», к дому подъехала карета скорой помощи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что следователи начали проверку из-за смерти младенца в роддоме.

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