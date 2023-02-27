Следователи в Новосибирске начали проверку из-за смерти младенца в роддоме

В новосибирском роддоме умер младенец. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске началась доследственная проверка после смерти младенца после рождения в роддоме Первомайского района. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Следователи назначили экспертизы для установления причин смерти новорождённого.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как грудничок умер на столе у анестезиолога, который пришёл на работу с похмелья.

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