Новосибирские дороги из-за снегопада сковали пробки в 8 баллов утром 27 февраля

В Новосибирске утром 27 февраля восьмибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске утром в понедельник, 27 февраля, сложилась напряжённая дорожная ситуация. Причинами стали гололёд, снегопад и несколько аварий на дорогах города. По данным 2ГИС, в Новосибирске уровень пробок оценивается в 8 баллов.

Сложно проехать по Октябрьскому мосту от выезда с Немировича-Данченко, также затруднено движение по проспекту Карла Маркса. От площади Станиславского водители встали в пробки на улицах Титова и Станиславского.

Тяжело проехать по Станционной, из-за ДТП заблокировано движение по улице Невельского. Стоят проезд Энергетиков и улица Большая. Напряженная дорожная ситуация на улицах Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Бронной и Советском шоссе.

На правом берегу пробки на улице Большевистской, на Красном проспекте в сторону Фрунзе из-за аварии на перекрестке с Гоголя. Заторы сковали улицу Татьяны Снежиной и Волочаевскую. Стоит Гусинобродское и 1-е Мочищенское шоссе, улицы Доватора и Толбухина. Пробки на Богдана Хмельницкого, Учительской и Фадеева.

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