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НовостиОбщество27 февраля 2023 0:55

В Новосибирске появится станция техобслуживания самолётов Sukhoi Superjet и МС-21

Их откроют в 11 российских городах до 2030 года
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске откроют станцию техобслуживания двух пассажирских самолётов.

В Новосибирске откроют станцию техобслуживания двух пассажирских самолётов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске и еще 10 городах России откроют станции для технического обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Об этом сообщают в Telegram-канале института развития ВЭБ.РФ.

В столице Сибири станцию планируют открыть до 2030 года, как и ещё в шести российских городах. В Москве обслуживать эти пассажирские самолёты на базе аэропорта Шереметьево начнут в 2026 – 2027 годах. Уже в этом году техкомплексы откроют в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре.

На станциях специалисты будут заниматься не только техобслуживанием самолётов. Там также смогут проводить ремонт и доработку бортов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как открывали обновлённый терминал внутренних рейсов в аэропорту Толмачёво.

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