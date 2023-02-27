В Новосибирске пойдет снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 27 февраля пойдет снег и подует южный ветер. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
- Днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов, а ближе к ночи опустятся до -10…-12 градусов. Ветер подует южный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Днем может пойти снег, - обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс погода», днем в городе температура воздуха составит -6…-8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757-760 миллиметров ртутного столба.
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