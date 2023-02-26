«Это розетка, похожая на череп»: новосибирский фотограф заснял в небе туманность, похожую на череп

На что больше похожа туманность - розетку или череп? Фото: Алексей Поляков
Новосибирский фотограф заснял в небе туманность похожу на человеческий череп. Кадры были сделаны в 15 километрах от города.
- Я тестировал новый телескоп. Снимал недалеко от Гусиного брода, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков, новосибирский астрофотограф.
Астрофотограф тестировал новый телескоп. Фото: Алексей Поляков
По словам мужчины, ему удалось заснять туманности Голова Коня, Розетка и Пламя.
- Розетка как раз и похожа на череп, - уточнил астрофотограф.
Напомним, что летом прошлого года Алексею Полякову удалось заснять кольца Сатурна.
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