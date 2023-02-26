«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске ищут 67-летнего пенсионера в шапке-ушанке

Мужчина пропал 22 февраля. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут 67-летнего Вершинина Анатолия Игоревича. Мужчина ушел из дома в Октябрьском районе 22 февраля.

- Вышел из дома и не вернулся. Проживает с семьей, не работает. На здоровье не жаловался, ранее не пропадал, - рассказали КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост Анатолия Игоревича 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Он был одет в светло-коричневую куртку, черные штаны, черные ботинки и темно-синюю шапку ушанку.

Если вам что-то известно о местонахождении Вершинина Анатолия Игоревича сообщите по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52

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