Дом уже непригоден для жилья. Фото: Предоставлено героиней публикации

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отсутствия жилья у сироты из Новосибирской области. Напомним, что жительница Доволенского района уже 9 лет не может получить положенное ей по закону жилье. Районная администрация постоянно сдвигает ее в очереди.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также представить доклад о его ходе и результатах, - сообщили в СУ СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в ведомстве.

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