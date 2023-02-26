Разрушенные улицы Мариуполя. Фото: кадр из видео\Ростислав Антонов

Новосибирский депутат Ростислав Антонов рассказал о психологической травме, после посещения Мариуполя. По словам мужчины, травма есть у любого человека побывавшего там.

- В Мариуполе не было людей, адекватно воспринимающих действительность. Представьте, люди там больше месяца сидели в подвале. Поход за едой, водой – огромный риск. Их мир сузился до дворов, подъездов, - рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

Как говорит новосибирский депутат, каждый день – это гонка. Нужно делать все быстрее, чтобы спасти больше людей.

- Реакция на все это наступает позже. Я помню, что вышел на территории России, меня отпустило, а после накрыло. Накрыл ужас и невероятный объем человеческого горя, который я видел. Вот тут и наступает нервный срыв, - говорит Ростислав.

К психологу Ростислав не обращался и снова поехал в Мариуполь, чтобы помогать людям.

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