Парней не пустили в бар из-за военной формы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске трех участников СВО не пустили в бар. Об этом рассказала женщина на сайте «Flamp».

- Инцидент произошел 23 февраля. Мы пришли в бар, сын был одет по форме. Не пустили, причем в хамской манере отказали. Мне вот интересно, неужели у вас совсем совести нет. Так же не пустили еще двух парней с СВО, - возмущается женщина.

На отзыв ответила администрация бара.

- Во-первых, сразу приносим Вам свои искренние извинения за неправильные действия сотрудников этого бара. Во-вторых, просим лично Вас, либо Вашего сына оставить здесь номер своего телефона, чтобы руководитель нашей сети мог лично связаться с Вами, принести от имени нашей сети свои извинения и предпринять другие дополнительные шаги, - написали на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber