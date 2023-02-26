В банке прокомментировали введенные против них санкции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В новосибирском банке «Левобережный» прокомментировали попадание под санкции США. Напомним, что об этом стало известно 25 февраля.

- Мы следим за ситуацией, изучаем возможные варианты международных расчетов и делаем всё, чтобы данные события на деятельности наших клиентов никак не отразились. Чтобы ни происходило, мы выполняем все обязательства перед нашими клиентами и гарантируем полную защиту денежных средств, - сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе отметили, что такое решение стало для банка полной неожиданностью.

- Банк с самого основания специализируется на обслуживании юридических и частных лиц и всегда неукоснительно следует международным стандартам и правилам. У банка нет активов и обязательств в США и мы не проводим финансовые операции на территории этой страны, - уточняется в пресс-релизе.

Так же в банке отметили, что все онлайн-сервисы, банкоматы и офисы работают в прежнем режиме.

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