Мальчик покончил с собой.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Девятиклассник из Новосибирской области, покончивший с собой, оставил предсмертную записку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник знакомый с ситуацией.
- Рядом с телом мальчика была обнаружена предсмертная записка, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 25 февраля в Баганском районе. Мальчик отмечал день рождения, но позже выгнал всех из дома. Его родители были на работе. По предварительной версии, школьник страдал из-за несчастной любви.
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