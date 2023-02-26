Мальчик покончил с собой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девятиклассник из Новосибирской области, покончивший с собой, оставил предсмертную записку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник знакомый с ситуацией.

- Рядом с телом мальчика была обнаружена предсмертная записка, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 25 февраля в Баганском районе. Мальчик отмечал день рождения, но позже выгнал всех из дома. Его родители были на работе. По предварительной версии, школьник страдал из-за несчастной любви.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber