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НовостиОбщество26 февраля 2023 5:58

- 6 и снег: синоптики назвали предварительный прогноз на 8 марта в Новосибирске

Новосибирские синоптики назвали предварительный прогноз на 8 марта
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В городе будет прохладно и пасмурно.

В городе будет прохладно и пасмурно.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики назвали предварительный прогноз на 8 марта. Информация появилась на сайте «Gismeteo».

Днем 8 марта столбики термометров поднимутся до - 6 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Весь день будет пасмурно и пойдет снег.

По данным сайта, «Яндекс Погода» праздничный день будет пасмурный, а столбики термометров покажут – 5 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 6 метров в секунду.

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