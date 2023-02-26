- 6 и снег: синоптики назвали предварительный прогноз на 8 марта в Новосибирске

В городе будет прохладно и пасмурно. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики назвали предварительный прогноз на 8 марта. Информация появилась на сайте «Gismeteo».

Днем 8 марта столбики термометров поднимутся до - 6 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Весь день будет пасмурно и пойдет снег.

По данным сайта, «Яндекс Погода» праздничный день будет пасмурный, а столбики термометров покажут – 5 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 6 метров в секунду.

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