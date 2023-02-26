Губернатор НСО не только попробовал блины, но и посетил разные праздничные площадки. Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попробовал блины на Масленице. Он вместе с Андреем Шимкивом, председатель Законодательного Собрания региона посетили праздник «Масленица на Сибирском тракте». Его организовали жители Каргатского района в парке «Хуторок»

- Как во всем народном, в этом празднике есть очень глубокий смысл – мы прощаемся с суровой, но любимой нами, зимой, отметаем все ненужное, старое, встречаем новый, урожайный год, по настоящему отдыхаем и празднуем, и готовимся к новой посевной, новым делам и достижениям. Пусть Масленица, новая весна принесет нам хорошую погоду, ясное небо, удачу и успех!, - поздравил жителей региона Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Так же глава региона посетил несколько праздничный площадок – «Город мастеров», «Сувенирная монета Масленица», «Катание на тройках».

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