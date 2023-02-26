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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 4:00

В Новосибирске спасатели нашли в запертой квартире труп мужчины

По данному факту полиция проводит проверку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Спасатели нашли тело в квартире.

Спасатели нашли тело в квартире.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске спасатели нашли в запертой квартире труп мужчины. Тело обнаружили в доме на улице Владимира Высоцкого в Октябрьском районе 25 февраля.

- Заблокирована дверь, мужчина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен неустановленный мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, - сообщается в группе «МАСС (16+)».

В региональном МВД так же прокомментировали данную ситуацию.

- Мужчина был без видимых признаков насильственной смерти. Его личность устанавливается, а так же проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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