Спасатели нашли тело в квартире.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске спасатели нашли в запертой квартире труп мужчины. Тело обнаружили в доме на улице Владимира Высоцкого в Октябрьском районе 25 февраля.
- Заблокирована дверь, мужчина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен неустановленный мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, - сообщается в группе «МАСС (16+)».
В региональном МВД так же прокомментировали данную ситуацию.
- Мужчина был без видимых признаков насильственной смерти. Его личность устанавливается, а так же проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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