Пенсионера нашли. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

В Новосибирске завершились поиски 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, - сообщили в группе отряда.

Напомним, что мужчина пропал 30 января в Ленинском районе. Волонтеры распространяли ориентировки в интернете, так же делали короткие прозвоны. Благодаря этому мужчину удалось найти.

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