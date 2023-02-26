Пенсионера нашли. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ
В Новосибирске завершились поиски 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
- Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, - сообщили в группе отряда.
Напомним, что мужчина пропал 30 января в Ленинском районе. Волонтеры распространяли ориентировки в интернете, так же делали короткие прозвоны. Благодаря этому мужчину удалось найти.
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