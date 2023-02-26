Айнажыл стала 15 жертвой. Фото: предоставлено родственниками / Вячеслав АШУРКОВ

В НИИТО рассказали, как лечили пациентку, скончавшуюся после взрыва в доме на Линейной. Напомним, что Айнажыл Калмурзаевой провели серьезную операцию на позвоночнике. 25 февраля стало известно, что женщина умерла из-за тромба в артерии в Бердской городской больнице.

- Пациентка после операции наблюдалась в реанимации до 13 февраля. После чего была переведена в профильное травматологическое отделение. До 21 февраля с ней занимались лечебной физкультурой, проводилось обучение сидению, - рассказали КП-Новосибирск в НИИТО.

После выписки Айнажыл отправили в реабилитационный центр.

- Пациенты с осложненной травмой позвоночника группа высочайшего риска по такому грозному осложнению как тромбоз и тромобоэмболия. Это одновременно комплекс причин: тяжёлая травма, неврологические нарушения, травматичная операция, вынужденный постельный режим в послеоперационном периоде. Именно поэтому таким пациентам обязательно проводится профилактика тромбозов в соответствии с утверждёнными стандартами лечения — пациентке Калмурзаевой тромбопрофилактика также была проведена в полном объеме, - объяснили в больнице.

У женщины остались сестра, муж и два сына.

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