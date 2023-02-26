Снег будет идти всю неделю. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске с 27 февраля начнется неделя снегопадов. Об этом сообщается на сайте «Gismeteo».

Снег ожидается с понедельника по пятницу. В среду 1 марта снег в городе пойдет дождь со снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от -6 до +1 градуса, а ночью от – 10 до – 3.

По данным сайта «Яндекс Погода» снегопады продлятся до четверга, 2 марта. Ветер подует юго-западный со скоростью от 5 до 9 метров в секунду.

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