Снег будет идти всю неделю.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске с 27 февраля начнется неделя снегопадов. Об этом сообщается на сайте «Gismeteo».
Снег ожидается с понедельника по пятницу. В среду 1 марта снег в городе пойдет дождь со снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от -6 до +1 градуса, а ночью от – 10 до – 3.
По данным сайта «Яндекс Погода» снегопады продлятся до четверга, 2 марта. Ветер подует юго-западный со скоростью от 5 до 9 метров в секунду.
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