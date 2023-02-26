В Новосибирскую область 26 февраля придут морозы до – 22 градусов и гололёд

В Новосибирскую область вернутся морозы после временного потепления. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В воскресенье, 26 февраля, в Новосибирске резко похолодает после временного потепления. Ночью подморозит до – 16 градусов, к утру на дорогах образуется сильный гололёд. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Днём подует сильный юго-западный ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до – 8 градусов.

В некоторых районах Новосибирской области температура ночью может опуститься до – 22 градусов. Ночью по востоку, днём по западу местами пройдёт небольшой снег.

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