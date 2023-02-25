Морская львица Мэри напекла блинов на Масленицу в новосибирском дельфинарии

Морская львица напекла блинов на Масленицу в новосибирском дельфинарии. Фото: стоп-кадр видео Центра океанографии и морской биологии Дельфиния.

В новосибирском дельфинарии на Масленицу устроили настоящие народные гуляния. Дельфин перетягивал канат с тренером, а морская львица выполняла трюки со сковородкой и блинчиками. Видео показали в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».

В новом шоу морская львица Мэри позирует, держа в ластах и на мордочке сковородку с солнечными блинчиками. В то же время дельфин Сева принимает участие в соревнованиях: пытается спихнуть тренера в воду – точнее, перетянуть канат. И то, и другое у него получается. Мэри тоже пробует перетягивать канат, но больше ей нравится подводная кулинария.

А дельфины посоревновались в перетягивании каната с тренером. Фото: стоп-кадр видео Центра океанографии и морской биологии Дельфиния.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как другие животные радуются масленичной неделе и скорому приходу весны. Март уже подобрался к манулу Ачи в зоопарке – он выбирает между двумя красавицами-кошечками и даже пытается сбежать в соседний вольер к одной из них.

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