В Новосибирске на левом берегу построят новое кафе

В Новосибирске появится новое кафе на левом берегу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ленинском районе Новосибирске возведут здание кафе. Разрешение на строительство до 15 декабря выдала мэрия Новосибирска. Документ опубликован на муниципальном портале города.
Застройщик «Вектор Строй» получил участок в 3450 квадратных метров на улице Междуреченской для строительства одноэтажного здания кафе высотой в 7,3 метра.
Кафе будет рассчитано на 46 посетителей, а встроенная парковка – на 17 автомобилей.
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