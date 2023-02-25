В Новосибирске на левом берегу построят новое кафе

В Новосибирске появится новое кафе на левом берегу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинском районе Новосибирске возведут здание кафе. Разрешение на строительство до 15 декабря выдала мэрия Новосибирска. Документ опубликован на муниципальном портале города.

Застройщик «Вектор Строй» получил участок в 3450 квадратных метров на улице Междуреченской для строительства одноэтажного здания кафе высотой в 7,3 метра.

Кафе будет рассчитано на 46 посетителей, а встроенная парковка – на 17 автомобилей.

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