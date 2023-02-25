В Новосибирске брошенный автомобиль больше месяца стоит на проезжей части возле остановки

В Новосибирске на проезжей части возле остановки Гостиница Северная стоит заброшенное авто. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на проезжей части возле остановки «Гостиница Северная» с января стоит автомобиль. Об этом анонимно рассказал КП-Новосибирск очевидец, которому регулярно приходится объезжать этот объект.

Автомобиль мешает проезду уже больше месяца. Фото: АСТ-54.

Авто припарковано рядом с домом на проспекте Дзержинского, 30/1. Машину никто не сдвигал с места больше месяца, она заросла снегом и мешает движению транспорта. Трамваям приходится объезжать автомобиль, а некоторые водители уже раздумывают, почему к ним эвакуатор приезжает за пару минут, а эту машину не забирают.

Очевидец, опубликовавший фото в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», признался КП-Новосибирск, что сам в ГИБДД о брошенной машине не сообщал.

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