В Новосибирске таксист снёс ограждение на Красном проспекте

В Новосибирске таксист врезался в ограждение в центре города. Фото: АСТ-54.
Вечером в субботу, 25 февраля, в центре Новосибирска такси врезалось в ограждение. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло возле дома на Красном проспекте, 67. Вокруг брендированного седана Skoda Rapid собрались пострадавшие. Авария не затруднила движение других автомобилей.
КП-Новосибирск уточняет причины произошедшего.
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