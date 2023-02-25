В Новосибирске таксист снёс ограждение на Красном проспекте

В Новосибирске таксист врезался в ограждение в центре города. Фото: АСТ-54.

Вечером в субботу, 25 февраля, в центре Новосибирска такси врезалось в ограждение. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло возле дома на Красном проспекте, 67. Вокруг брендированного седана Skoda Rapid собрались пострадавшие. Авария не затруднила движение других автомобилей.

КП-Новосибирск уточняет причины произошедшего.

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