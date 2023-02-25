Умер Евгений Мартышев – новосибирский поэт и журналист

В Новосибирске умер поэт и журналист Евгений Мартышев. Фото: пресс-служба Минкультуры НСО.

В субботу, 25 февраля, скончался новосибирский писатель, сказочник, поэт и журналист Евгений Мартышев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.

В восьмидесятых поэт публиковал свои стихи в литературном журнале «Сибирские огни». В конце 90-х и начале двухтысячных Евгений Мартышев выпустил четыре сборника своих произведений. Как журналист он запомнился очерками и критическими статьями, которые публиковал в сибирских журналах, областных и городских газетах.

Наибольший вклад в развитие национальной литературы писатель внёс благодаря своим сказкам в стихах. Евгений Мартышев создал новый жанр авторского поэтического сказочного эпоса. Кроме того, он сочинял музыку, вёл передачу об авторской песне на телевидении, воспитывал и просвещал молодых авторов.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Мартышева.

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