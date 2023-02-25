В Новосибирске продают элитный особняк с камином в библиотеке за 55 миллионов рублей

В Новосибирске продают двухэтажный коттедж за 55 миллионов рублей. Фото: АН "Среда" / Авито.
В Новосибирске за 55 миллионов рублей продают двухэтажный дом с камином в библиотеке. Объявление о продаже особняка в товариществе «Серебряный» на территории Садового поселка опубликовало агентство недвижимости «Среда».
На большой придомовой территории в 35 соток еще нет дополнительных построек. Центром дома является большой камин с дымоходом, вокруг которого стоят стеллажи с книгами и рабочая зона напротив окна.
Все коттеджи в микропоселке выполнены в едином стиле, территория охраняется.
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