Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мальчика на детской площадке в Новосибирске

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением ребенка в Новосибирске. Фото: Скриншот АСТ-54.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по избиению 7-летнего мальчика в Новосибирске. Ребёнка ударила женщина за то, что он отобрал перчатку у её сына. Мальчик получил синяк и эмоциональное потрясение.

Материалы проверки передадут из органов внутренних дел в областной Следственный комитет.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о принятом процессуальном решении и установленных обстоятельствах произошедшего. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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