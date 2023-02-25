В Новосибирском зоопарке манул Ачи попытался сбежать к возлюбленной в соседний вольер

В Новосибирском зоопарке влюблённый манул захотел сбежать к любимой. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой.

Неумолимо приближается март, и представители семейства кошачьих в Новосибирске начинают крутить интриги. Любовный треугольник из манулов в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило поймала на видео фотограф Анна Новикова.

Манул Ачи попытался сбежать из своего вольера, чтобы попасть к возлюбленной Еве, которая гуляет через сетку по соседству. Когда у него не получилось, он залез на дерево и рассматривал даму сердца с высоты.

Со стороны за стараниями Ачи наблюдала кошечка Эмма. Она живёт с романтичным манулом в одном вольере, но не может обратить на себя его внимание.

Впрочем, Эмме это и не нужно – отвернувшись от соседа, она нашла более интересный объект для изучения: стайки птиц, которые носятся туда-сюда, устраивая себе гнёзда.

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