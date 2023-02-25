С потеплением на новосибирских дорогах стали видны первые весенние ямы

Новосибирцы столкнулись с первыми весенними ямами на дорогах. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новосибирске на дорогах начал таять снег, и вместо подснежников из-под него показались первые весенние ямы. О встречах с ними горожане рассказали в соцсетях.

Жительница Новосибирска анонимно сообщила в группе «АСТ-54» о том, как 25 февраля въехала колесом в глубокую яму под лужей на улице Аникина. В результате машина не смогла ехать дальше, выбило топливный фильтр. К счастью, горожанке помогли двое парней на Toyota Camry.

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, как еще один автомобиль застрял в яме во время тёплых выходных. Тогда случай произошел на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе. Участок дороги только отремонтировали в прошлом году.

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