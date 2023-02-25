Новосибирский банк попал под санкции США

Банк из Новосибирска попал под санкции США.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
США ввели новый пакет санкций, в числе которых свыше десятка российских банков. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
Среди них оказался и новосибирский банк «Левобережный». Кроме того, в чёрный список попали «Уралсиб», «МТС Банк», «Ланта Банк» и другие.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как губернатор Новосибирской области Андрей Травников отреагировал на попадание под американские санкции.
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