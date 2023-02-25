В Новосибирске прекратил работу ледовый городок на Михайловской набережной

В Новосибирске до следующего сезона закрыли ледовый городок на Михайловской набережной. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске из-за потепления закрылся ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщили в группе аттракциона в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 24 февраля, в группе уточняли, что ледовый городок временно закрылся из-за потепления. В результате потепления до +2 градусов начали подтаивать декорации, посвященные 130-летию Новосибирска. Однако теперь он окончательно прекратил работу до следующего сезона.

Напомним, такое же объявление 24 февраля сделали и по поводу горок с катком в Берёзовой роще. Однако в парке Дзержинского района ледяные аттракционы продолжат работать. 26 февраля там будут отмечать Масленицу.

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