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НовостиЭкономика25 февраля 2023 9:29

В январе 2023 года россияне купили подержанные автомобили почти на 350 миллиардов рублей

Цифра на треть превысила показатели прошлого года
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В России выросли продажи подержанных автомобилей.

В России выросли продажи подержанных автомобилей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе россияне потратили 347 миллиардов рублей на покупку подержанных автомобилей. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на экспертов «Открытие Авто» и агентства «Автостат».

На автомобили в возрасте до 10 лет в январе потратили 65 % от всей суммы.

Китайские марки стали самыми популярными. Также выросли продажи у «европейцев». Меньше всего покупают американские и отечественные автомобили с пробегом.

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