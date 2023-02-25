В январе 2023 года россияне купили подержанные автомобили почти на 350 миллиардов рублей

В России выросли продажи подержанных автомобилей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В январе россияне потратили 347 миллиардов рублей на покупку подержанных автомобилей. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на экспертов «Открытие Авто» и агентства «Автостат».
На автомобили в возрасте до 10 лет в январе потратили 65 % от всей суммы.
Китайские марки стали самыми популярными. Также выросли продажи у «европейцев». Меньше всего покупают американские и отечественные автомобили с пробегом.
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