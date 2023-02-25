Стало известно, сколько жителей Новосибирской области переболели корью

Стало известно, сколько человек переболели корью в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области от кори вылечились 52 человека. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора региона.
По данным на прошлую неделю, в регионе лечение от кори прошли 52 пациента, еще 27 больных продолжали лечиться.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области фиксировали случаи заболевания корью даже у привитых от этой болезни пациентов.
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