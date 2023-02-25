В Новосибирске требуют признать банкротом кирпичный завод, связанный с экс-депутатом Мирошниковым

ФНС требует признать банкротом новосибирский кирпичный завод из-за долгов в более 800 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве Гусинобродского кирпичного завода. С иском обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы, указано на сайте суда.

Общая сумма требований составляет более 880 тысяч рублей.

Директором завода является экс-депутат Заксобрания региона Олег Мирошников.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области отремонтируют дорогу почти за 340 миллионов рублей.

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