В Новосибирске требуют признать банкротом кирпичный завод, связанный с экс-депутатом Мирошниковым

ФНС требует признать банкротом новосибирский кирпичный завод из-за долгов в более 800 тысяч рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве Гусинобродского кирпичного завода. С иском обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы, указано на сайте суда.
Общая сумма требований составляет более 880 тысяч рублей.
Директором завода является экс-депутат Заксобрания региона Олег Мирошников.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области отремонтируют дорогу почти за 340 миллионов рублей.
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