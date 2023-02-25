В Новосибирске из-за оттепели временно закрывают катки и горки

В Новосибирске подтаивают горки и катки из-за потепления. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирских парках и скверах зимние развлечения зависят от погоды. Например, из-за потепления до +2 градусов вечером 24 февраля закрылись каток и горка в Берёзовой роще, сообщили КП-Новосибирск в администрации учреждения.

– Это временная мера из-за слякоти. Горки закрыли около 20 часов, сейчас они работают, – уточнили в Берёзовой роще.

25 февраля пришло похолодание, и аттракционы вновь открыты для посетителей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как температурные качели в январе ударили по ледовому городку на Михайловской набережной.

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